Житель Уфы едва не убил мужчину гвоздодером

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, между мужчиной и бывшим супругом его матери возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры обвиняемый, держа в руке гвоздодер, угрожал своему оппоненту убийством, после чего нанес им несколько ударов потерпевшему. Здоровью последнего был причинен вред средней тяжести.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Ранее суд в Башкирии вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве.
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