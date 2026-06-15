Житель Уфы едва не убил мужчину гвоздодером

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, между мужчиной и бывшим супругом его матери возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры обвиняемый, держа в руке гвоздодер, угрожал своему оппоненту убийством, после чего нанес им несколько ударов потерпевшему. Здоровью последнего был причинен вред средней тяжести.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Башкирии вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве.