В Уфе женщина с ножом напала на соседа

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре прошлого года между женщиной и ее соседом случился конфликт. Находясь в кухонном помещении коммунальной квартиры со своим соседом, испытывая личную неприязнь к мужчине, она ударила его ножом в грудную клетку. В результате здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Башкирии работника затянуло в станок.
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