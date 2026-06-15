В Башкирии работника затянуло в станок

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 49-летний токарь ООО Концерн «Инмаш». По данным ведомства, инцидент произошёл 19 ноября прошлого года в производственном цехе предприятия в Стерлитамаке. Работник начал обрабатывать деталь на токарно-винторезном станке, когда заметил, что не настроил сопло для подачи охлаждающей жидкости к режущему инструменту.

Чтобы поправить это, токарь встал боком к станку и, потянувшись, подлез правой рукой под кожух. С первой попытки не получилось – чуть не зацепило руку, которую он успел отдёрнуть. Решил ещё раз попробовать. В итоге мужчину затянуло в работающий механизм. На крик сбежались коллеги, которые освободили пострадавшего. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его с тяжёлой травмой в больницу.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, работник нарушил инструкцию охраны труда при работе на токарно-винторезном станке, которой запрещено просовывать руки под защитные кожухи, выполнять любые манипуляции с механизмом, не отключив оборудование. Но основная причина несчастного случая — допуск к работе сотрудника в состоянии алкогольного опьянения (в крови пострадавшего определена концентрация этанола в количестве 1,04 г/л).

Материалы расследования передали в следственные органы.