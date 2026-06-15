В Уфе маленький электросамокатчик попал под колеса иномарки

По предварительным данным ГАИ Уфы, днем 13 июня напротив дома №46/6 по ул. Степана Злобина 32-летний водитель за рулем «Ниссан Сентро» при повороте на ул. Сагита Агиша допустил наезд на электросамокат под управлением ребенка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

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