В Баймаке задержали автоледи с поддельными правами

В Баймаке сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя с поддельными правами. Накануне при несении службы инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта» под управлением 43-летней местной жительницы. При проверке документов женщина предъявила водительское удостоверение, однако по базе данных выяснилось: номер документа принадлежит мужчине 1983 года рождения.
Нарушительницу отстранили от управления автомобилем и составили административные материалы по ст. 12.7 КоАП РФ (управление без прав) и ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО).
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
Жителям Башкирии напоминают, что использование поддельного водительского удостоверения — это не административное, а уголовное преступление, наказываемое вплоть до лишения свободы. Получайте права только законным путем.
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