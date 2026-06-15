В Башкирии боец СВО обратился в прокуратуру из-за фиктивного брака

Прокуратура Гафурийского района провела проверку по видеообращению участника специальной военной операции о нарушении его прав.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в январе 2026 года между мужчиной и местной жительницей был заключен брак, а также составлены записи актов об установлении отцовства в отношении ее троих несовершеннолетних детей. Надзорные мероприятия показали, что супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записей. Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в районе Башкирии семьи участников СВО столкнулись с мошенничеством.