В районе Башкирии семьи участников СВО столкнулись с мошенничеством

В Бирске семьи участников СВО столкнулись с мошенничеством. Злоумышленники рассылают им ложные приглашения от имени администрации муниципалитета.

Неизвестные звонят и отправляют сообщения жёнам и родственникам военнослужащих с приглашением прийти 20 июня на торжественную церемонию вручения почётного знака отличия «За доблесть и отвагу при защите Отечества» по адресу улица Курбатова, дом 63.

В администрации Бирска и Бирского района предупреждают людей не поддаваться провокации. Ни военный комиссариат, ни администрация города и района, ни государственный фонд «Защитники Отечества» не имеют отношения к этой рассылке. Никаких мероприятий по указанному адресу не запланировано.

«Эти сообщения являются частью циничной игры злоумышленников, которые пытаются использовать ваши искренние чувства для дискредитации семей военнослужащих и создания дестабилизирующего информационного фона», — сообщили в администрации.

Жителей просят не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать им никаких личных данных, а при поступлении подозрительного звонка сразу класть трубку. Все официальные мероприятия публикуются на проверенных ресурсах администрации.

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