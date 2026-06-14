Жителей Башкирии обманули «госуслуги»

К сожалению, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников, работающих по схемам, уже ставшими «классикой». 72-летняя уфимка лишилась 700 тыс. руб. своих сбережений — в течение двух дней ей названивали неизвестные, представляясь то госсервисом, то полицией, и таки убедили женщину в необходимости «спасать средства». Причём сотрудницы банка спрашивали у клиентки, не заставил ли кто её переводить свои деньги, но потерпевшую научили ответить, что перевод предназначается для родных.
Такой же суммой — 690 тыс. руб., аферисты разжились благодаря жителю Стерлитамака. 56-летнего мужчину также обманули под видом взлома Госуслуг. В МВД по Башкирии напомнили: как услышите разговор про взлом личного кабинета и безопасные счета — бросайте трубку, не продолжайте беседу даже из интереса к острым ощущениям. Ранее сообщали: 77-летняя предпринимательница лишилась 16 млн рублей.
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