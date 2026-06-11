Пожилая предпринимательница из Башкирии отдала мошенникам 16 млн рублей

Собеседники представлялись «сотрудниками управляющей компании» и сообщили ей, что нужно заменить домофон и сменить коды для входа в личный кабинет. Пенсионерка доверилась неизвестным и назвала код из SMS.

Спустя несколько минут после передачи кода начали поступать другие звонки, уже от «сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ». Они интересовались у пенсионерки о недавних звонках и сообщениях и заявили: это дело рук мошенников. Пенсионерке предложили срочно снять накопления и передать их в «безопасное место» на хранение.

На протяжении девяти дней жительница Стерлитамака снимали с терминала банка крупные суммы и передавала их курьеру – всего более 16 млн рублей.

Спустя время пенсионерка вновь обратилась в банк, чтобы перевести дополнительную сумму. Сотрудники обратили внимание на крупные операции, но клиентка пояснила, что деньги ей нужны для покупки недвижимости. Им удалось убедить женщину в том, что ее обманывают. Таким образом предотвращено хищение еще более 9 миллионов рублей.

Ранее 45-летний житель Абзелиловского района отдал телефонным мошенникам более 29 млн рублей.