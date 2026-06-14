В Башкирии сообщили, сколько туристов потерялись за субботу

В Башкирии в субботу, 13 июня, отдыхающие терялись в Белорецком и Туймазинском районах. О приключениях альметьевских сапбордистов на Кандрыкуле рассказывали ранее, а в самом популярном горном районе заблудились три девушки. Одна из них потерялась при спуске с Малиновой-3, а две другие заблудились на Айгире. К счастью, все нашлись, причём самостоятельно, и в помощи медиков не нуждались, отметили в ГКЧС. Спасатели посоветовали перед выходом продуманно одеться и обуться, а главное, выбрать подходящий и безопасный маршрут, не переоценивая свои способности.
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