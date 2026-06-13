В Башкирии погиб водитель перевернувшейся в кювет машины

Смертельное ДТП в Дуванском районе произошло в ночь на 13 июня. По селу Ярославка ехал ВАЗ-21124, которым управлял 38-летний водитель. По данным региональной ГАИ, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась.

«Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир, 1983 года рождения, с травмами различной степени тяжести бригадой скорой помощи доставлен в Месягутовскую центральную районную больницу и госпитализирован», — уточнили дорожные полицейские.

Ранее «Башинформ» сообщал о четырех пострадавших при ДТП в Уфе.