Четыре человека попали в больницу после столкновения двух Hyundai в Уфе

13 июня на трассе М-5 «Урал» в районе Восточного выезда столкнулись два легковых автомобиля марки Hyundai. По предварительным данным республиканской госавтоинспекции, водитель Hyundai Creta совершил ДТП с Hyundai Solaris. Причины пока неизвестны. Однако сразу четыре человека обратились за помощью к медикам — всех доставили в больницу.

Ранее «Башинформ» сообщал об автоаварии, в которой погиб 20-летний парень.