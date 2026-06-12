В Татарстане в результате атаки БПЛА пострадали три человека

Сегодня утром на Закамский района Татарстана была совершена массированная атака вражескими БПЛА. Один из беспилотников попал в жилой дом. Пострадали три человека, им оказывается вся необходимая помощь. Остальные жители эвакуированы, для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, сообщает раис Рустам Минниханов.

«По моему поручению руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей: горячее питание, вода, медицинская помощь», - написал он в социальных сетях.

Предприятия, подвергшиеся атаке, также оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.

Ранее жителям Башкирии напомнили об ответственности за распространение кадров с места атак дронов и последствий их прилета.