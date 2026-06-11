Жительница Башкирии купила права в интернете

В Мелеузе вынесли приговор местной жительнице, которая купила поддельные права. Уголовное дело завели за пособничество в подделке водительского удостоверения.
По данным прокуратуры, в январе 2026 года женщина в мессенджере получила рекламное сообщение и купила водительское удостоверение за 80 тысяч рублей.
Спустя три месяца при проверке документов сотрудники ДПС заметили подделку, поскольку по базе данных он был выдан на имя жителя Москвы.
Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы.
Ранее в Баймаке задержали 43-летнюю женщину с поддельными правами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.