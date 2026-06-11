Жительница Башкирии купила права в интернете

В Мелеузе вынесли приговор местной жительнице, которая купила поддельные права. Уголовное дело завели за пособничество в подделке водительского удостоверения.

По данным прокуратуры, в январе 2026 года женщина в мессенджере получила рекламное сообщение и купила водительское удостоверение за 80 тысяч рублей.

Спустя три месяца при проверке документов сотрудники ДПС заметили подделку, поскольку по базе данных он был выдан на имя жителя Москвы.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Ранее в Баймаке задержали 43-летнюю женщину с поддельными правами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.