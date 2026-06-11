В Башкирии нашли множество нарушений в кафе, где отравились люди

В кафе «Остерия» в Кумертау, в котором отравились гости, нашли множество нарушений санитарных норм. Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что работников допустили к работе без пройденного медосмотра и личных медкнижек, работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не было необходимых прививок. В производственных помещениях часть разделочного инвентаря была без маркировки, не было цеха для первичной обработки сырых овощей с подведенными холодной и горячей водой.

Кумертауский межрайонный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Межшкольный комбинат общественного питания», которому принадлежит кафе, и закрыл «Остерию» на 30 дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, ранее четверо человек, которые пришли в кафе на поминки, оказались в больнице с одинаковыми признаками отравления.