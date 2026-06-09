В Роспотребнадзоре Башкирии опровергли массовое отравление в Кумертау

В ряде СМИ появилась информация об отравлении 30 посетителей кафе «Остерия» в Кумертау. Сообщалось, что после поминального обеда людям к вечеру стало плохо, появились схожие симптомы. Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в беседе с журналистом «Башинформа» опровергла информацию о массовом отравлении и сообщила, что в стационар обратились четверо кумертаусцев.
Сейчас надзорное ведомство проводит эпидемиологическое расследование. Пациентов обследуют, чтобы выявить возбудителя инфекции. Также специалисты наблюдают за состоянием всех, кто контактировал с ними.
Кафе «Остерия» временно закрыли, наложив временный запрет действий, подчеркнула Анна Казак.
Ранее «Башинформ» следил за ситуацией с массовым отравлением детей в лагере Магнитогорского металлургического комбината «Уральские зори».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.