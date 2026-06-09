В Роспотребнадзоре Башкирии опровергли массовое отравление в Кумертау

В ряде СМИ появилась информация об отравлении 30 посетителей кафе «Остерия» в Кумертау. Сообщалось, что после поминального обеда людям к вечеру стало плохо, появились схожие симптомы. Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в беседе с журналистом «Башинформа» опровергла информацию о массовом отравлении и сообщила, что в стационар обратились четверо кумертаусцев.

Сейчас надзорное ведомство проводит эпидемиологическое расследование. Пациентов обследуют, чтобы выявить возбудителя инфекции. Также специалисты наблюдают за состоянием всех, кто контактировал с ними.

Кафе «Остерия» временно закрыли, наложив временный запрет действий, подчеркнула Анна Казак.

Ранее «Башинформ» следил за ситуацией с массовым отравлением детей в лагере Магнитогорского металлургического комбината «Уральские зори».