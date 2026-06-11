В Башкирии два маляра получили страшные ожоги

В Ишимбае два маляра получили серьезные ожоги во время работы. Инцидент произошел в машиностроительной компании «Витязь». Работники готовили распылительную камеру к покраске. В какой-то момент внутри произошёл хлопок и начался пожар. 40-летний и 50-летний маляры цеха общей сборки получили термические ожоги пламенем различной степени тяжести.
Гострудинспекция Башкирии сейчас устанавливает все обстоятельства и причины случившегося, сообщили в ведомстве.
Ранее в Уфе рабочего завалило землёй на строительстве водовода.
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