Рабочего завалило землёй на строительстве водовода в Уфе

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 30-летний работник ООО «Строительная компания Стандарт». Мужчина получил тяжёлую травму при обрушении грунта в траншее.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, основная причина обрушения — отсутствие креплений стенок траншеи. Глубина траншеи составляла около четырёх метров, что относится к работам повышенной опасности, но план производства работ не предусматривал типы и места установки креплений. Кроме того, наряд-допуск, в котором должны быть указаны меры безопасности, не выдавался.

Также установлено, что пострадавший был допущен к работе без прохождения инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам работ и стажировки на рабочем месте.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Напомним, инцидент произошёл 13 октября 2025 года на объекте строительства водовода. Во время распила пластиковой трубы с бензопилы слетела цепь. Монтажник отошёл к стене траншеи, чтобы починить инструмент, и в этот момент произошёл обвал грунта. Коллеги вытащили пострадавшего из-под земли, его госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы с тяжёлой сочетанной травмой.