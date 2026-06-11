У жителя Башкирии конфисковали японский кроссовер за пьяную езду

Житель Учалов лишился своего кроссовера Nissan X-Trail - иномарку конфисковали в доход казны. В декабре прошлого года автовладельца остановили пьяным за рулём, в то время как он был лишён водительских прав за аналогичное нарушение. Помимо изъятия машины, учалинца приговорили к 250 часам обязательных работ и запретили управлять транспортом в течение 2,5 лет.

Ранее сообщали: жителя региона отправили в колонию после того, как задержали пьяным в четвёртый раз.