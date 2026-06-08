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08:07 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии суд отправил любителя пьяной езды в колонию

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

24-летний житель Абзелиловского района ближайшие 10 месяцев проведет в колонии общего режима за любовь к езде в нетрезвом виде.

В декабре прошлого года жители Учалинского района сообщили в полицию о подозрительном поведении водителя автомобиля Volkswagen Passat. Позже он не справился с управлением и съехал в кювет, где его и обнаружили госавтоинспекторы.

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Проверка показала, что он ранее уже был трижды судим за езду в нетрезвом виде.

Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 6 месяцев, а также конфисковал машину в доход государства, сообщает прокуратура.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Стерлитамакский городской суд отправил в колонию-поселение мужчину, который уже не в первый раз попался за рулем автомобиля в состоянии опьянения. 

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