В Башкирии суд отправил любителя пьяной езды в колонию

24-летний житель Абзелиловского района ближайшие 10 месяцев проведет в колонии общего режима за любовь к езде в нетрезвом виде.
В декабре прошлого года жители Учалинского района сообщили в полицию о подозрительном поведении водителя автомобиля Volkswagen Passat. Позже он не справился с управлением и съехал в кювет, где его и обнаружили госавтоинспекторы.
От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Проверка показала, что он ранее уже был трижды судим за езду в нетрезвом виде.
Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 6 месяцев, а также конфисковал машину в доход государства, сообщает прокуратура.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Стерлитамакский городской суд отправил в колонию-поселение мужчину, который уже не в первый раз попался за рулем автомобиля в состоянии опьянения.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.