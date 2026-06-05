Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года мужчина приговором суда был привлечен к уголовной ответственности в виде обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, в декабре 2025 года он вновь сел за руль машины марки «Лада 211440» в пьяном виде и был остановлен сотрудниками полиции. Результаты освидетельствования подтвердили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе.



Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 7 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.