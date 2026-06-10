В Уфе водитель иномарки сдал назад и сбил подростка

Авария произошла накануне около двух часов дня напротив дома 48/2 по улице Софьи Перовской.

По информации госавтоинспекции Уфы, 30-летний водитель автомобиля «Лифан Смайл» двигался задним ходом по дворовой территории и совершил наезд на пешехода. Подросток в этот момент выходил из автомобиля «Хендай Конта».

После происшествия подросток обратился в больницу, врачи оказали ему помощь. Полиция начала проверку.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе трое подростков на одном электросамокате сбили пенсионерку.