В Башкирии продавщица попалась на продаже пива подростку

В Нефтекамске продавщица магазина пойдет под суд за то, что продала алкоголь несовершеннолетнему. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
По информации ведомства, в феврале 2026 года в магазине на улице Строителей женщина продала подростку спиртное. И это был не первый случай — парой месяцев раньше её уже штрафовали за то же самое.
По закону, если продать алкоголь ребёнку повторно, это уже уголовное преступление. Теперь продавщице грозит крупный штраф или исправительные работы.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.
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