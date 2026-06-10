В Башкирии пенсионерка из-за мошенников лишилась 4 млн рублей и автомобиля

В городе Салавате 65-летняя пенсионерка передала курьерам более 4 миллионов рублей, поверив лжесотрудникам госорганов.
Как рассказала пострадавшая полицейским, в апреле ей стали звонить и писать в мессенджере якобы работники пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и правоохранительных органов.
Ей обещали перерасчёт пенсии, пугали уголовным делом о переводе денег в недружественные страны и требовали задекларировать сбережения и защитить их от мошенников. Таким образом убедили снять все накопления. Жительница Салавата сняла с банковских счетов 3 миллиона рублей и продала иномарку. Все деньги передала курьерам.
Когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»).
Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Стерлитамакского района лишился 50 тысяч рублей после того, как случайно скачал на свой телефон вредоносный apk-файл.
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