В Башкирии пенсионерка из-за мошенников лишилась 4 млн рублей и автомобиля

В городе Салавате 65-летняя пенсионерка передала курьерам более 4 миллионов рублей, поверив лжесотрудникам госорганов.

Как рассказала пострадавшая полицейским, в апреле ей стали звонить и писать в мессенджере якобы работники пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и правоохранительных органов.

Ей обещали перерасчёт пенсии, пугали уголовным делом о переводе денег в недружественные страны и требовали задекларировать сбережения и защитить их от мошенников. Таким образом убедили снять все накопления. Жительница Салавата сняла с банковских счетов 3 миллиона рублей и продала иномарку. Все деньги передала курьерам.

Когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»).

Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Стерлитамакского района лишился 50 тысяч рублей после того, как случайно скачал на свой телефон вредоносный apk-файл.