«Это ты на видео?»: житель Башкирии попался на новый вид мошенничества

Житель Стерлитамакского района лишился 50 тысяч рублей после того, как случайно скачал на свой телефон вредоносный apk-файл. 48-летнему мужчине из деревни Чуртан пришло сообщение в одном из мессенджеров с аккаунта «знакомого» с вопросом: «Привет, это ты на видео?». Когда мужчина открыл файл, на его телефон скачалась программа, дающая доступ к банковскому приложению. Злоумышленники сняли у жертвы около 50 тысяч рублей. Также пытались списать с кредитных карт еще 182 тысячи, но тут пострадавшему повезло: операцию отклонила служба безопасности банка. Позже выяснилось, что аккаунт друга взломали, сообщили в МВД Башкирии.

Напомним, ранее «Башинформ» публиковал разъяснения, как действуют apk-файлы и под каким видом мошенники могут их рассылать потенциальным жертвам.