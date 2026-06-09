«Это ты на видео?»: житель Башкирии попался на новый вид мошенничества

Житель Стерлитамакского района лишился 50 тысяч рублей после того, как случайно скачал на свой телефон вредоносный apk-файл. 48-летнему мужчине из деревни Чуртан пришло сообщение в одном из мессенджеров с аккаунта «знакомого» с вопросом: «Привет, это ты на видео?». Когда мужчина открыл файл, на его телефон скачалась программа, дающая доступ к банковскому приложению. Злоумышленники сняли у жертвы около 50 тысяч рублей. Также пытались списать с кредитных карт еще 182 тысячи, но тут пострадавшему повезло: операцию отклонила служба безопасности банка. Позже выяснилось, что аккаунт друга взломали, сообщили в МВД Башкирии.
Напомним, ранее «Башинформ» публиковал разъяснения, как действуют apk-файлы и под каким видом мошенники могут их рассылать потенциальным жертвам.
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