В Башкирии банда перевыпускала сим-карты погибших бойцов СВО

В Стерлитамаке задержали банду, которая перевыпускала сим-карты погибших бойцов СВО и вымогала деньги у их близких.
Как сообщает пресс-служба МВД России, организаторы криминальной схемы вовлекли в нее сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали сим-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Восстановленные номера использовались для звонков их родственникам. С помощью угроз и психологического давления аферисты под различными предлогами требовали у них деньги. Всего банда успела перевыпустить более 30 сим-карт, уточнили в пресс-службе УФСБ Башкирии.
Оперативники задержали девять участников организованной группы, в том числе пятерых сотрудников офисов продаж. Во время обысков изъяты мобильные устройства, электронные носители информации, банковские и сим-карты.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».
Часть задержанных находятся в СИЗО, остальные – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи продолжают устанавливать все факты и соучастников преступной схемы.
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал уфимку, которая случайно сняла чужие деньги в банкомате.
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