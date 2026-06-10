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09:42 (UTC+5), 10 Июня 2026

В Башкирии банда перевыпускала сим-карты погибших бойцов СВО

Фото: УФСБ России по РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова
УФСБ России по РБ Пресс-служба
УФСБ России по РБ Пресс-служба
Фото: УФСБ России по РБ | Пресс-служба
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В Стерлитамаке задержали банду, которая перевыпускала сим-карты погибших бойцов СВО и вымогала деньги у их близких.

Как сообщает пресс-служба МВД России, организаторы криминальной схемы вовлекли в нее сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали сим-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Восстановленные номера использовались для звонков их родственникам. С помощью угроз и психологического давления аферисты под различными предлогами требовали у них деньги. Всего банда успела перевыпустить более 30 сим-карт, уточнили в пресс-службе УФСБ Башкирии.

Оперативники задержали девять участников организованной группы, в том числе пятерых сотрудников офисов продаж. Во время обысков изъяты мобильные устройства, электронные носители информации, банковские и сим-карты.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Часть задержанных находятся в СИЗО, остальные – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи продолжают устанавливать все факты и соучастников преступной схемы.

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал уфимку, которая случайно сняла чужие деньги в банкомате.

Видео: Пресс-служба МВД России
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