Суд оправдал уфимку, обвиняемую в краже с банковского счета

Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор в отношении уфимки, которую ранее признали виновной в краже 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в июне 2025 года. В отделении банка истица по ошибке сняла деньги, которые забыла предыдущая посетительница. Районный суд признал ее виновной и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

Однако Верховный суд, изучив видеозаписи с камер наблюдения, установил, что уфимка действовала без умысла на хищение. Женщина выполнила все действия для доступа к своему личному кабинету и искренне полагала, что забирает свои собственные сбережения. По данным суда, она не знала, что предыдущая клиентка не завершила операцию.

В результате суд апелляционной инстанции полностью оправдал уфимку за отсутствием состава преступления, сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Кроме того, судебной коллегией вынесено частное определение о выявленных фактах нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных органами предварительного следствия.