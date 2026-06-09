Житель Башкирии сел в тюрьму из-за семи тысяч рублей

В Салавате мужчина отправится в тюрьму из-за нехитрой махинации на семья тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в марте прошлого года предприимчивый горожанин опубликовал в соцсетях объявление, что якобы продает запчасти для автомобиля. В действительности же никаких комплектующих деталей у него не было. К «продавцу» обратился покупатель, который захотел купить экран климат-контроля за семь тысяч рублей. Клиент перевел деньги на счет. Их осужденный потратил по своему усмотрению.
Подсудимый признал свою вину, ранее уже был судим за мошенничество.
Суд назначил ему наказание в виде дух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее предприниматель из Бурзянского района попался на махинации с государственной субсидией.
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