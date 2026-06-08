В Башкирии предприниматель попался на махинации с субсидией

Белорецкий районный суд вынес приговор предпринимателю из Бурзянского района, который провернул мошенническую схему при получении государственной субсидии на развитие бизнеса.

В 2025 году подсудимый заключил социальный контракт. Ему выделили 350 тысяч рублей на изготовление тротуарной плитки. Однако, как выяснило следствие, для получения выплаты бизнесмен предоставил ложные сведения о своих доходах.

После перечисления денег злоумышленник отчитался об использовании бюджетных средств, приложив фиктивные договоры купли-продажи оборудования. В действительности полученные деньги мужчина потратил на свое усмотрение.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщает прокуратура республики.

Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Октябрьского похитил у участника СВО крупную сумму денег.