Житель Башкирии похитил деньги участника СВО

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале мужчина получил от местного жителя, заключившего контракт на прохождение военной службы, банковскую карту, которую обязался передать супруге последнего. Позже злоумышленник потратил перечисленные военнослужащему деньги в размере более 800 тысяч рублей, в том числе делая ставки в букмекерской конторе.

Подсудимый признал свою вину. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил требования о взыскании суммы ущерба.

Ранее уфимец в сауне травмировал ногу на водной горке почти на полмиллиона рублей.