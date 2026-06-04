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10:27 (UTC+5), 04 Июня 2026

Уфимец в сауне травмировал ногу на водной горке почти на полмиллиона рублей

Индивидуальный предприниматель выплатит клиенту компенсацию за травму ноги, полученную на водной горке.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Истец в иске указал, что, находясь в сауне, он прокатился с водной горки и получил травму ноги, после чего ему потребовалось оперативное вмешательство. Сотрудники сауны не предприняли меры по обеспечению безопасности: не выдали экипировку, не провели инструктаж, опасность получения травмы не была доведена до сведения посетителя. Каких‑либо вывесок, предупреждающих об опасности купания и о возможном травмировании, не имелось.

«Истцу причинены нравственные и физические страдания, вызванные утратой здоровья, полноценного сна, невозможностью участвовать в жизни своей семьи из‑за потери заработка ввиду невозможности работать и прочее», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Суд, изучив доводы сторон, а также заключение эксперта, пришёл к выводу, что ответчиком при эксплуатации сауны не была обеспечена безопасность соответствующей услуги для здоровья потребителя при обычных условиях её использования. В итоге с индивидуального предпринимателя в пользу истца постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 480 тысяч рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.

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