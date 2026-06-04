Уфимец в сауне травмировал ногу на водной горке почти на полмиллиона рублей

Истец в иске указал, что, находясь в сауне, он прокатился с водной горки и получил травму ноги, после чего ему потребовалось оперативное вмешательство. Сотрудники сауны не предприняли меры по обеспечению безопасности: не выдали экипировку, не провели инструктаж, опасность получения травмы не была доведена до сведения посетителя. Каких‑либо вывесок, предупреждающих об опасности купания и о возможном травмировании, не имелось.
«Истцу причинены нравственные и физические страдания, вызванные утратой здоровья, полноценного сна, невозможностью участвовать в жизни своей семьи из‑за потери заработка ввиду невозможности работать и прочее», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Суд, изучив доводы сторон, а также заключение эксперта, пришёл к выводу, что ответчиком при эксплуатации сауны не была обеспечена безопасность соответствующей услуги для здоровья потребителя при обычных условиях её использования. В итоге с индивидуального предпринимателя в пользу истца постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 480 тысяч рублей.
Решение в законную силу пока не вступило.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.