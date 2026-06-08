В Уфе задержали курьера с крупной партией наркотиков

В Уфе на проспекте Октября полицейские задержали 47-летнего интернет-курьера с крупной партией наркотиков. У мужчины во время досмотра нашли четыре полимерных пакетика с «товаром», подготовленным к распространению. При обыске в квартире полицейские изъяли еще 205 готовых «закладок» с метадоном и 133 полимерных пакетика с героином.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотиками. Общий вес партии составил более 93 граммов, что относится к крупному размеру.

Задержанный дал признательные показания и сообщил, что работал курьером для интернет-магазина. Он планировал распространить крупную партию запрещенных веществ через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупном размере». Задержанный заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Ранее в Туймазинском районе задержали семейную пару из Татарстана, которая пыталась организовать наркобизнес в Башкирии.