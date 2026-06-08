Семейную пару с более чем 370 граммами наркотиков задержали в Башкирии

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ совместно с коллегами из ГАИ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы наркосбытчиков, организованной семейной парой из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В деревне Нуркеево Туймазинского района полицейские остановили автомобиль «Лада Гранта». Водитель заметно нервничал, а на вопрос о наличии запрещенных веществ ответил невнятно. В ходе досмотра у 30-летнего мужчины и его 29-летней спутницы — жителей Татарстана — обнаружены девять пакетиков с веществом темного цвета массой более 20 граммов. В салоне автомобиля нашли еще один пакет с неизвестным веществом массой более 100 граммов.
В дальнейшем оперативники обнаружили на территории деревни Каин-Елга более пяти тайников-закладок, откуда изъяли свыше 50 граммов вещества растительного происхождения. По месту жительства задержанных нашли более 200 граммов упакованного вещества темно-зеленого цвета, 24 саженца конопли, электронные весы, удобрения, банковские карты и предметы для выращивания и фасовки.
Экспертиза показала, что во всех изъятых свертках находится наркотическое вещество конопля. Общая масса изъятого превысила 370 граммов.
По предварительным данным, безработная пара изготавливала наркотики с целью сбыта. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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