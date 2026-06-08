В Башкирии подросток на электросамокате серьезно пострадал в аварии

В Стерлитамаке произошла авария с участием юного электросамокатчика. Он угодил под колеса автомобиля. Ребенка с различными травмами доставили в городскую больницу, в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе трое подростков на одном электросамокате сбили пенсионерку.
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