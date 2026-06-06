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12:30 (UTC+5), 06 Июня 2026

В МВД по Башкирии прокомментировали ЧП с избиением уфимки

В интернете опубликована информация о причинении телесных повреждений девушке во дворе дома по улице Степана Кувыкина в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По предварительной информации, 5 июня в полицию поступило сообщение о происшествии на ул. Степана Кувыкина. На место незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы.

«В ходе разбирательства сотрудниками полиции была опрошена предполагаемая потерпевшая, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушка отказалась от оформления письменного заявления о привлечении кого-либо к ответственности, а также от дачи объяснений», — отметили в МВД.

Ее доставили в больницу и после осмотра отпустили. Сожитель девушки пояснил, что в ходе ссоры нанёс ей один удар ногой. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Инициатором вызова полиции выступила соседка, которая лично не видела самого факта нанесения повреждений. При этом от самой потерпевшей заявлений и претензий в тот момент не поступало. Проводится проверка. По её результатам, а также на основании медицинского заключения будет дана оценка действиям всех участников произошедшего в соответствии с действующим законодательством», — заключили в МВД по Башкирии.

Ранее ревнивая жительница Чишминского района Башкирии переломала ребра своей знакомой, сообщал Башинформ.

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