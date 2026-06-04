Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:16 (UTC+5), 04 Июня 2026

Ревнивая жительница Башкирии переломала ребра своей знакомой

В Чишминском районе полицейские задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

В полицию из медучреждения поступило сообщение об обращении 30-летней местной жительницы с переломами рёбер, травмой головы и живота. Как установили сотрудники полиции, в день получения травм потерпевшая вместе со своим сожителем находилась в гостях у знакомых в деревне Сафарово.

Во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности. 28-летняя хозяйка дома заподозрила гостью в симпатии к своему сожителю. Во время конфликта подозреваемая нанесла потерпевшей многочисленные удары, но за медпомощью женщина не обратилась. На следующий день приятельницы продолжили посиделки.

Подозреваемая, услышав, как гостья нелестно о ней отзывается, вновь пустила в ход кулаки. После очередных разборок потерпевшая уехала в гости к другой своей знакомой. Только после того, как женщина почувствовала недомогание, она обратилась в больницу.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю подозреваемую и доставили её в отдел полиции. Женщина дала признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее жительница Башкирии ложно обвинила экс-супруга в серьезном преступлении.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru