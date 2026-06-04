Ревнивая жительница Башкирии переломала ребра своей знакомой

В полицию из медучреждения поступило сообщение об обращении 30-летней местной жительницы с переломами рёбер, травмой головы и живота. Как установили сотрудники полиции, в день получения травм потерпевшая вместе со своим сожителем находилась в гостях у знакомых в деревне Сафарово.
Во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности. 28-летняя хозяйка дома заподозрила гостью в симпатии к своему сожителю. Во время конфликта подозреваемая нанесла потерпевшей многочисленные удары, но за медпомощью женщина не обратилась. На следующий день приятельницы продолжили посиделки.
Подозреваемая, услышав, как гостья нелестно о ней отзывается, вновь пустила в ход кулаки. После очередных разборок потерпевшая уехала в гости к другой своей знакомой. Только после того, как женщина почувствовала недомогание, она обратилась в больницу.
Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю подозреваемую и доставили её в отдел полиции. Женщина дала признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Ранее жительница Башкирии ложно обвинила экс-супруга в серьезном преступлении.
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