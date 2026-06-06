В Башкирии водитель «помог» украсть свою машину

С заявлением об угоне автомобиля «Лада Гранта» в полицию обратился 51-летний житель Белебея.

По предварительным данным, «Гранту» угнали ночью, пока ее владелец спал дома и не слышал посторонних звуков. По своей беспечности он оставил ключи в замке зажигания.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в нескольких километрах от места угона. Личность злоумышленника установлена. Им оказался 17-летний местный житель. На момент угона он находился в машине один. Задержанный раскаялся в содеянном и признался, что угон совершил, чтобы покататься», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал Башинформ, в мае подростки в Белебеевском районе не смогли угнать чужой автомобиль. Заявление об угоне подал 29-летний местный житель. Предполагаемых виновников оперативно нашли и задержали. Ими оказались трое подростков, причем двое из них уже имели проблемы с законом.