В Башкирии подростки не смогли угнать чужой автомобиль

Заявление об угоне подал 29-летний местный житель. Предполагаемых виновников оперативно нашли и задержали. Ими оказались трое подростков, причем двое из них уже имели проблемы с законом.

Во время допроса они признали вину. По словам несовершеннолетних, они прогуливались по поселку поздно ночью, когда увидели незапертую машину. Сначала ребята хотели забрать из неё ценные вещи, но позже решили прокатиться. На следующий день они снова пришли к этому автомобилю и попытались уехать, толкая машину примерно на 200 метров, поскольку завести двигатель не получилось. Поняв, что машина неисправна, они оставили её и ушли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее в Башкирии подросток получил жуткие ожоги.