В Башкирии подросток получил жуткие ожоги

В микрорайоне Московка города Октябрьского юноша получил термические ожоги лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей при использовании жидкости для розжига.
Как отметили в пресс-службе МЧС по РБ, ожоги стали результатом детской шалости с огнем при сжигании травы в условиях особого противопожарного режима.
Дознаватель МЧС России проводит проверку. По ее результатам также рассматривается вопрос о направлении материалов в органы внутренних дел для правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством, в том числе в рамках статьи 5.35 КоАП РФ («неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Ранее в Башкирии двое мужчин попали в Ожоговый центр.
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