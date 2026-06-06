24-летняя жительница Башкирии подверглась влиянию мошенников

В полицию обратился житель Стерлитамака и сообщил, что его 24-летняя дочь забрала из квартиры его сотовый телефон, банковские карты и все сбережения.
Как выяснилось в дальнейшем, девушка подверглась влиянию мошенников. Ей позвонили якобы из службы доставки цветов и попросили продиктовать код из SMS-сообщения. Она, не задумываясь, назвала его. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в ее личный кабинет на Госуслугах был осуществлен несанкционированный вход.
Затем с девушкой связался лжесотрудник ФСБ и пояснил, что она подозревается в пособничестве вражеской организации. Под угрозой возбуждения уголовного дела он убедил ее забрать банковские карты и деньги родителей для «дальнейшего декларирования».
Напуганная девушка сняла с карт отца 725 тысяч рублей и под влиянием мошенников заказала такси в Уфу для дальнейшей передачи денег курьеру.
Отец девушки, получив уведомления о списании средств, пытался дозвониться до дочери. Однако она по требованию мошенников заблокировала номера родителей. Тогда мужчина обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на связь с потерпевшей. Побеседовав с ней по телефону, они убедили девушку назвать свое местоположение. Оперативники незамедлительно приехали к ней и предотвратили передачу денег. Благодаря грамотным действиям полицейских житель Стерлитамака сохранил более 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал Башинформ, ранее в Белорецком районе мать погибшего участника СВО отдала аферистам почти 2 млн рублей.
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