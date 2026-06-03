В Башкирии мать погибшего участника СВО отдала аферистам почти 2 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, злоумышленники, представляясь сотрудниками военкомата, ФСБ и Центрального банка, сообщили женщине о якобы полагающейся ей медали и материальной выплате за заслуги сына. Они также убедили её, что сбережения находятся под угрозой, и что её могут привлечь к уголовной ответственности.
Под давлением мошенников женщина сняла почти 2 млн рублей и перевела их через банкомат. Но аферисты не остановились и продолжили обманывать жертву, сообщив, что на нее оформлен кредит на 10 миллионов рублей и для его перекрытия нужно внести деньги. Тогда потерпевшая поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.
Сотрудники банков пытались предостеречь женщину от необдуманных действий. При снятии денег они проводили с ней профилактические беседы и интересовались целью получения крупной суммы. Однако потерпевшая заверила их, что средства нужны ей для ремонта дома, и не сообщила о разговорах с неизвестными.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее житель Уфы подло поступил со своей сестрой и сожительницей.
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