В Уфе на Восточном выезде водитель иномарки влетел в ограждение

На Восточном выезде произошло ДТП с двумя автомобилями. Водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после иномарку отбросило на попутное «Рено». Пострадавших нет, медицинская помощь никому из участников аварии не понадобилась. Автомобили получили механические повреждения, но после оформления всех протоколов сотрудниками ГАИ смогли продолжить движение своим ходом, сообщили в Транспортной дирекции РБ.
Ранее в Мелеузе направили в суд уголовное дело в отношении водителя-лихача, который проехался по ноге госавтоинспектора.
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