В Башкирии водитель-лихач проехался по ноге госавтоинспектора

В Мелеузе перед судом предстанет мужчина, который проехал по ноге госавтоинспектора.

По данным прокуратуры, в апреле 2025 года сотрудники ДПС заметили в городе Салавате «Тойоту Чайзер» без госномеров. Водитель требования об остановке проигнорировал и попытался уехать. Пытаясь уйти и объезжая преграду, он проехался по ноге инспектора, после чего скрылся с места происшествия. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Архангельском районе госавтоинспекторы остановили мужчину за рулем «УАЗа». Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав, а в салоне ехали пятеро его детей – все без автокресел.