В МЧС по Башкирии сообщили о полной ликвидации пожара в МКД Нефтекамска

В Нефтекамске пожар в многоквартирном доме полностью ликвидирован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по РБ.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.
Напомним, в жилом доме, расположенном на улице Кувыкина, 3 в Нефтекамске, произошло возгорание кровли. В результате происшествия спасены 15 человек, в том числе пять детей. Всего эвакуированы 69 жильцов (из них семеро детей). Шесть человек (включая троих детей) обратились за размещением в пункты временного размещения.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.