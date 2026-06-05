В МЧС по Башкирии сообщили о полной ликвидации пожара в МКД Нефтекамска

В Нефтекамске пожар в многоквартирном доме полностью ликвидирован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по РБ.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.

Напомним, в жилом доме, расположенном на улице Кувыкина, 3 в Нефтекамске, произошло возгорание кровли. В результате происшествия спасены 15 человек, в том числе пять детей. Всего эвакуированы 69 жильцов (из них семеро детей). Шесть человек (включая троих детей) обратились за размещением в пункты временного размещения.