В Башкирии загорелась крыша многоквартирного дома

В жилом доме, расположенном на улице Кувыкина, 3 в Нефтекамске, произошло возгорание кровли. Глава администрации города Эльдар Валидов сообщил, что все службы уже на месте, пожарные занимаются тушением возгорания.
Как сообщили «Башинформу» местные жители, совсем недавно крышу ремонтировали. Все жильцы покинули горящий дом.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее в Башкирии в бане обнаружили труп женщины.
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