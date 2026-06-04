В Башкирии в бане обнаружили труп женщины

По данным МЧС по РБ, ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по улице Юбилейной в деревне Мударисово.

На место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России и других экстренных служб. Открытое горение бревенчатой бани ликвидировали. В ходе тушения обнаружили погибшую женщину.

Расследованием пожара занялся дознаватель МЧС России, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее житель Башкирии жестоко расправился со своей супругой и тёщей.