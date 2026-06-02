Житель Башкирии жестоко расправился со своей супругой и тёщей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае прошлого года между нетрезвым мужчиной и его супругой произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения из-за претензий по поводу злоупотребления алкоголем, он облил ее и коридор квартиры бензином и поджег. В результате женщина и ее 86-летняя мать, которая была малоподвижна в силу возраста и состояния здоровья, скончались.

Кроме того, из-за возгорания их жилье было уничтожено, а также повреждено соседнее помещение. Собственникам был причинен ущерб на общую сумму более 720 тыс. рублей.



Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.

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