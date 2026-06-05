В МЧС Башкирии сообщили подробности крупного пожара в Нефтекамске

Пожарные, прибыв на место, установили, что происходит возгорание кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Силы были брошены на спасение и эвакуацию людей.
По данным МЧС по РБ, было спасено 15 человек, из них 5 детей. Эвакуировано 69 человек, из них 7 детей.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. метров.
Как отметили в ведомстве, тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. К ликвидации возгорания привлекли порядка 50 человек и 17 единиц техники.
Как сообщили ранее Башинформу местные жители, совсем недавно крышу ремонтировали.
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