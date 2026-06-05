В Башкирии супружескую пару осудили за участие в мошеннической схеме

Мировые судьи Нефтекамска вынесли приговоры двоим жителям Янаульского района. Их признали виновными в неправомерном обороте средств платежей, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, в сентябре 2025 года неизвестные лица предложили мужчине за денежное вознаграждение предоставить доступ к банковскому счёту и карте. Желая обогатиться, он привлёк свою супругу, которая также согласилась.

Семейная пара передала злоумышленникам банковскую карту, на которую были зачислены 300 тысяч рублей. Поскольку обналичить эти деньги не удалось, супруги перевели их на счёт другой кредитной организации, сняли и передали соучастникам. За свою противоправную деятельность фигуранты получили 25 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ. Его супруга осуждена на девять месяцев ограничения свободы. Кроме того, с обоих взыскана сумма дохода, полученного преступным путём.

Приговор вступил в законную силу.

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