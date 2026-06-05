Скрывался от правосудия 20 лет: мужчина жестоко убил жительницу Башкирии

По информации объединенной пресс-службы судов, в апреле 2005 года обвиняемый, находясь в Кумертау, чтобы не возвращать долг в 110 тысяч рублей своей знакомой, решил ее убить. Он повалил потерпевшую на землю лицом вниз и нанёс несколько ударов руками по голове. Затем, взяв двужильный электрический провод, задушил свою жертву.
Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил труп в погреб заброшенного гаража, расположенного около места происшествия. Скелетированные останки трупа были обнаружены в 2007 году. Обвиняемый на протяжении длительного времени скрывал свою причастность к совершению преступления, а также оказал давление на свидетеля, который более 20 лет не сообщал в органы следствия сведения о совершённом убийстве.
Ранее житель Башкирии за нетрезвое вождение лишился свободы.
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